 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personeli, hastane personelini ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

01.01.2024 - 02:38,
Abone Ol

Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personeli ziyaret eden Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve 112 personelinin yeni yılını kutladı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ender Erikan ve Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mürsel Koçer ile birlikte hasta, hasta yakınları ve hastane personeliyle sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.

Uygulama noktalarında görevi başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Kent genelinde polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelinin 24 saat esası ile görevleri başında olduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, 'Jandarmamız, emniyetimiz, 112 Acil Çağrı Merkezimiz, hastanemiz, bu kurumlarımızı ziyaret ettik, Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Yeni yılın ülkemize, milletimize, Osmaniye'mize hayırlar getirmesini diliyoruz. Hayırlı bir yıl olması dileğiyle aziz milletimizin, şehitler diyarı Osmaniye'mizin, kıymetli hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum, mutluluk ve sağlık içinde nice seneler diliyorum." dedi.

İzgi Polis Uygulama Noktasında ve Toprakkale Jandarma Uygulama Kontrol Noktasında görevli güvenlik güçlerimizi ziyaret etti. Ziyarette Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer de yer aldı. Güvenlik güçlerimizin ve seyahat eden vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayan Vali Yılmaz, sürücülerimizi trafik kurallarına uyulmasının önemi konusunda uyararak, hayırlı yolculuklar diledi.

Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaniye Valiliği, Erdinç Yılmaz, Jandarma, Valilik, 3.Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Valisi Yılmaz, yeni yıla görevi başında girecek olan personeli ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement