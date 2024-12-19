Osmaniyeli Kadınlardan Depremzedelere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniyeli Kadınlardan Depremzedelere Destek

Geniş Video İzle

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği, depremzedelere yufka ekmek yaparak destek oldu.

19.12.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(OSMANİYE)- Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği, "Osmaniye'nin girişken ve yenilikçi kadınlarının yerelden ulusala yolculuğu" projesi kapsamında depremzede ailelere, huzurevine ve çocuk esirgeme yurduna dağıtılmak üzere yufka ekmek yaptılar. Dernek başkan yardımcısı Ayşe Özdil, "Kadınlarımız güçlü olacaklar ayakta duracaklar. Hiçbir kadın eşinden para beklemeyecek. Kendi parasını kendi harcayacak kendi ihtiyacını görecek" dedi.

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Havva Saçıkara Çetin, dernek olarak "Osmaniye'nin girişken ve yenilikçi kadınlarının yerelden ulusala yolculuğu" projesini geliştirdiklerini ve uygulamaya geçtiklerini belirtti. Proje kapsamında, depremzede ailelere, huzurevine ve çocuk esirgeme yurduna dağıtılmak üzere yufka ekmek yaptıklarını belirttiler. Proje hakkında detaylı bilgi veren Çetin, şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında Osmaniye'mizin yöresel ürünlerini, yöresel yemeklerini, yöresel tatlarını kadınlarımız ile el birliği ile güç birliği ile birlikte olup Osmaniye'mizin yufka ekmeğinden başlayarak üretmeye başladık. Burada kadınlarımız ile birlikte yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Bu yufka ekmeğimiz yerelden ulusala, yani bu lezzeti herkes tanısın diye bu bağlamda biz bu ürünlerimizi yapmış olduğumuz ekmeklerimizi depremden etkilenen konteyner kentte yaşayan depremzede ailelerimizie dağıtmaya planlıyoruz. Aynı zamanda huzurevine, çocuk esirgeme kurumuna, yetimhanelere bu şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Amacımız Osmaniyemizde kadınlarımızın yapmış olduğu bu yöresel ürünlerimizi yerelden başlayıp herkesin duymasını istiyoruz. Osmaniyemizin kadınlarının elinde binbir marifet vardır. Bu marifetleri hünerli elleriyle yöresel ürünlerimizle bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında erişteler, mantılar özellikle sebzeli erişteler rengarenk havuçlu, ıspanaklı yapıyoruz. Küçük yaştaki küçük çocuklarımız bu gıdaları almıyorlar bilmiyorlar. Bu şekilde erişteler yaparak bu çocuklarımıza da ulaşalım onlarada bu sayede dokunalım. Çocuklarımız için vitaminli beslensinler yapmak istedik. Eriştelerimiz, mantılarımız, yufka ekmeklerimiz, Osmaniye bayram kömbemiz ile yerelden ulusala adlı projemizi yapmaya başladık. İnsallah çok güzelk olacağına inanıyoruz. Osmaniye'mizin girişken ve üreten kadınlarıyla birlikte çok güzel hünerli ürünler çıkartacağız."

"Kadınlar kendi ihtiyacını kendi görsün"

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği Başkan yardımcısı Ayşe Özdil ise kadınların güçlü olması gerektiğini kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi. Özdil, "Allah nasip ederse dün mantı döktük. Bugün yufka ekmek yapıyoruz. Eriştelerimiz var. Evlerinde sabun bezi işleyen ablalarımız, turşu yapan, zeytin yapan ablalarımız var. Para kazanmak isteyip de dışarı çıkamayan ablalarımız var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Biz Omsaniyemiz için varız. İnşallah bu sayede bir yerlere gelmek istiyoruz. Bu sayede kadınlarımız güçlü olacaklar ayakta duracaklar. Hiçbir kadın eşinden para beklemeyecek. Kendi parasını kendi harcayacak kendi ihtiyacını görecek" dedi.

Osmaniyeli Kadınlardan Depremzedelere Destek
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadın, Yerel, Yaşam, Ekmek, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Kadınlardan Depremzedelere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli Kadınlardan Depremzedelere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.