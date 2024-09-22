Osmanlı Ocakları\'nda Yeni Başkan Sebahat Demir

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Osmanlı Ocakları'nda kongre heyecanı

MALATYA - Osmanlı Ocakları'nın 2'inci Olağan Malatya İl Kongresi yapıldı. Kongrede Sebahat Demir yeni İl Başkanı olarak seçildi.

Osmanlı Ocakları'nın 2'inci Olağan Malatya İl Kongresi partinin Yeşilyurt İlçesi Salköprü Mahallesi'ndeki hizmet binasında gerçekleştirildi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımları ile tek liste halinde gidilen kongrede Sebahat Demir yeni İl Başkanı olarak seçildi. Yeni Başkan Demir yaptığı konuşmada Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın izinde yürüyeceklerini ifade ederek kendine destek veren partililere teşekkür etti. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise Başkanlığı seçilen Sebahat Demir'i tebrik ederek, Osmanlı Ocakları'nın toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış ile yoluna devam edeceğini kaydetti.

Osmanlı Ocakları'nın kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içerisindeki bir anlayışla halka hizmet etme gayretinde olduğunu aktaran Genel Başkan Canpolat kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.