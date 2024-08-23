ÖSYM Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'ni ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından ÖSYM Başkanı Ersoy ve Rektör Erenoğlu, öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi için yapılan Özel Yetenek Sınavı'nın yapıldığı ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret etti.

23.08.2024 13:59
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Makam ziyaretinin ardından ÖSYM Başkanı Ersoy ve Rektör Erenoğlu, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi için bu yıl ilk kez ÖSYM bünyesinde yapılan Özel Yetenek Sınavının (ÖZYES) yapıldığı ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret etti. Spor salonunda yapılan sınavla ilgili gözlemlerde bulunan Başkan Bayram Ali Ersoy ve Rektör Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'na ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hürmüz Koç ve ÖSYM Çanakkale İl Koordinatörü Doç.Dr. Ali Emre Bilis eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÖSYM Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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