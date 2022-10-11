Ot ve sazlıklardan temizlenen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi - Son Dakika
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Ot ve sazlıklardan temizlenen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi

11.10.2022 12:07

Ot ve sazlıklardan temizlenen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışması vatandaşları sevindirdi Edirne'nin önemli su kaynaklarından birisi olan ve kuraklığa bağlı olarak sazlıklarla kaplanan Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışması vatandaşları...

Ot ve sazlıklardan temizlenen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi

Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışması vatandaşları sevindirdi

EDİRNE - Edirne'nin önemli su kaynaklarından birisi olan ve kuraklığa bağlı olarak sazlıklarla kaplanan Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışması vatandaşları sevindirirken, en kurak dönemlerinden birini yaşaması ise endişe veriyor.

Kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Tunca Nehri, geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması sonrası adeta eski görünümüne kavuştu. Köprünün ayaklarını saran ot yığınları ve sazlıklardan eser kalmadı.

Mevsim yağışlarını almadığından dolayı su seviyesi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri; sazlık, ot yığınları ve çöplerle kaplanınca adeta bir bataklık görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerin kente yakışmadığını belirten vatandaşlar, nehrin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Edirne Valiliğinin talimatları sonrası harekete geçen DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin otlarla kaplanan ve bataklık haline gelen kısımlarında temizlik çalışması başlatmıştı. Yapılan temizlik çalışması sonrası gün yüzüne çıkan Tunca Nehri, yerli ve yabancı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde yapılan temizlik çalışmalarının ardından, bataklık nedeniyle oluşan kötü kokunun da ortadan kaybolduğu görüldü.

"Bakınca insanın içi açılıyor"

Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışmasından çok memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Melek Taşçı, "İlk başta çöpler ve sazlıklar vardı. Şimdi temizlenince çok güzel oldu. Bakınca insanın içi açılıyor. Geçen hafta temizlik yapılmadan önce su yüzeyi sazlıklarla kaplıydı. Bakmak bile içimizden gelmiyordu. Şu an tertemiz oldu, çöplük yok, otlar yok. Nehir gün yüzüne çıktı. Kenarlar bile tertemiz oldu" dedi.

Nehirde kuraklığa bağlı olarak oluşan sazlıklardan dolayı suyun gözükmediğinin altını çizen Taşçı, "Nehirde temizlik çalışması yapılmadan önce işe gittiğim zaman çok pisti, sazlıklar doluydu. Hiç güzel görüntüsü yoktu. Şimdi yapılan çalışmada kenarları bile temizlediler, daha güzel oldu. İşe giderken hafif de olsa bir eğilip bakıyorum, içim açılıyor. Yani çok memnunum. Bu vesileyle Valimize ve Devlet Su İşleri ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çevreye ve nehirlere çöp atan insanlara duyarlılık çağrısında bulunan Gültekin Susantez, temizlik yapılmadan önce Tunca Nehri'nin sazlık ve çöplerle kaplı olduğunu hatırlatarak, burada hem insanlara hem de yetkililere sorumluluk düştüğüne değindi.

"Temizlik çalışmalarından memnun kaldık"

Tunca Nehri'nin 1 hafta önce sazlıklarla kaplı olduğunu hatırlatan Ufuk Susantez, temizlik çalışmalarından dolayı memnun olduklarını ve bunun devamının sağlanması gerektiğini ifade etti. Bir yere gittiğinde çöpünü yanında taşıdığını ve en yakın çöp tenekesine attığını belirten Susantez, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları ve yerlere çöp atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Yapılan çalışma sonrası Tunca Nehri'nin ortaya çıktığını ve güzel göründüğünü aktaran Susantez, kışın bol yağış olmasını ve nehirlerin de suya doymasını beklediklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ot ve sazlıklardan temizlenen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi - Son Dakika

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