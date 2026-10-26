Otel yangınında kızını kaybeden aile, adını yaşatmak için Tunceli\'de kütüphane açtı

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Mina Akişli'nin ailesi, Tunceli'de kızlarının adını taşıyan kütüphane açtı. Anne Mesude Turan, "Burada adının yaşamasını, diğer çocuklara da umut olmasını istedim. Çocuklar burayı kullanırken onun adını unutmasınlar diye böyle bir kütüphane açtık. Umarım burası çocuklar için bir bilgi kapısı olur" dedi.

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden Mina Akişli'nin adı, Tunceli'nin Göktepe Köyü'nde açılan kütüphanede yaşatılacak.

Mina Akişli'nin ailesi tarafından Göktepe Ortaokulu'nda kurulan Mina Akişli Kütüphanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Mina Akişli'nin annesi Mesude Turan'ın yanı sıra Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava ve Mina'nın akrabaları katıldı.

"DİĞER ÇOCUKLARA DA UMUT OLSUN İSTEDİM"

Mina'nın annesi Mesude Turan, kızının Tunceli'yi çok sevdiğini, yaşamını yitirmeden birkaç ay önce bölgeyi ziyaret ettiğini ve birlikte köy okullarına yardım ettiklerini anlattı. Kızının adını yaşatmak ve diğer çocuklara umut olmak amacıyla kütüphaneyi açtıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Burada kütüphane açmamın en büyük nedeni, kızım vefat etmeden birkaç ay önce buralardaydı. Birlikte Çoban Baba'ya gittik, orada dua etti. Tunceli'yi gerçekten çok seviyordu, buraya severek geliyordu. Biz, o hayattayken de sürekli ihtiyacı olan köy okullarına yardım ederdik. Birlikte alışveriş yapardık, ne alınacağını o seçerdi. Burada adının yaşamasını, diğer çocuklara da umut olmasını istedim. Çocuklar burayı kullanırken onun adını unutmasınlar diye böyle bir kütüphane açtık. Umarım burası çocuklar için bir bilgi kapısı olur."