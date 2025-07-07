Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Altınok: "Raporu tamamlayıp, ilgili makamlara teslim edeceğiz"

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Şimdi komisyon olarak yangın faciasıyla alakalı raporumuzu hazırlamaya başladık. Mümkün olduğu en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp, TBMM'ye ve ilgili makamlara teslim edeceğiz. Araştırma komisyonu bir yargı merci değil" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Yargılama sürerken, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Komisyon olarak toplantılarımızı tamamladık"

Selami Altınok, "Bu facianın ilk duruşmasını takip etmek için buraya geldik. Tekrar 78 canımızı anıyorum, Allah mekanlarını cennet etsin. Komisyon olarak toplantılarımızı tamamladık. 4 ay boyunca yoğun bir şekilde 22 üyemizle beraber her kesimden insanı dinledik, değerlendirmelerini aldık. Kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından, farklı kesimlerden sayısı fazla olan insanı dinledik. Şimdi komisyon olarak yangın faciasıyla alakalı raporumuzu hazırlamaya başladık. Mümkün olduğu en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp, TBMM'ye ve ilgili makamlara teslim edeceğiz. Araştırma komisyonu bir yargı merci değil. Biz durum tespiti ve bundan sonra bir daha acı olayların yaşanmaması için çalışmaları yaptık. Rapor ortaya çıktığında da sizler gördüğünüzde gelecekte bu gibi acı olaylar yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri görmüş olacaksınız. Bugün burada acılı ailelerimiz var, avukatları, sanık avukatları var. Türkiye için acı bir olaydı, onlarla da beraber olduk. Ben herkesin acısını paylaşıyorum. Yine Türkiye için acı bir gün. 12 vatan evladı şehit oldu. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah evlatlarımızı rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Duruşmaları takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Herkes bunun sonucuna da katlansın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise önemli bir dosya için Bolu'da olduklarını ifade ederek, "Gerçekten o geceyi hepimiz çok canlı, net bir şekilde hatırlıyoruz. 78 can kaybımız var, 133 yaralımız var. Onun arkasında çok büyük acılar da var. Çok dramatik tablolar da var. Onların bir tanesini örnek olsun diye telaffuz edeyim. Duruşma başlamadan önce söz alan Yüksel Gültekin isimli abimiz. Düşünebiliyor musunuz, bir aileden 8 evlat gitmiş. Sayıya baktığınızda bile yürek dayanmıyor ama onların her birinin hayata dair, o geceye dair hikayeleri var. Gerçekten hepimizin içi hala acıyor. Adeta bizde yanıyoruz, gönlümüz yanıyor, ruhumuz hırpalanıyor. İşte bizde böyle bir davayı takip etmek için geldik. Sadece sanık ve müşteki avukatları değil, birçok şehirden gelen avukatlarımız var. Hep birlikte bu işlerin takipçisi olmak için buradayız. Kim suçluysa, ne kadar dahli, ihmali varsa ortaya çıksın, herkes bunun sonucuna da katlansın" ifadelerini kullandı. - BOLU