Engelliler Haftası\'nda duygusal konser

17.05.2026 17:47  Güncelleme: 17:56
Bursa'da otizmli çocukların annelerinden oluşan 'Otizm Anneler Korosu', Tayyare Kültür Merkezi'nde verdiği konserle büyük beğeni topladı. Koro şefi Dr. Aysel Gürel, müziğin terapi edici gücüyle annelerin rehabilitasyonuna katkı sağlamayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Konserde Yeşilçam şarkıları seslendirilirken, aileler davet edilen kamu kuruluşlarının ilgisizliğinden yakındı.

Türkiye'de ilk defa Bursa'da gönüllü şef Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan, otizmli çocukların annelerinden oluşan "Otizm Anneler Korosu" Tayyare Kültür Merkezi'nde verdikleri konserle gönülleri fethetti.

Bursa'da 3 yıl önce kurulan, Bursa ve Balıkesir'de konserler veren koro 33 anneden oluşuyor. Engelliler Haftası'nın Anneler Günü ile çakışması da konsere ayrı bir özellik kazandırdı. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, "Haftada bir gün yaptığımız çalışma ile bu konsere hazırlandık. Türkiye'de otizmli çocuklardan oluşan bir koro var. Ama annelerinden oluşan bir koro yok. Çocuklar kadar en az annelerin de rehabilitasyona ihtiyacı var. Ben içlerine girdiğim zamandan beri ne büyük zorluklar yaşadıklarına tanık oldum. Müziğin terapi edici özelliği ile o yaptığımız bir günlük çalışmanın moral olarak kendilerini bir hafta idare ettiğini söylüyorlar. Amacım hem onların rehabilitasyonu, müzikle mutlu olmaları, hem de topluma seslerini duyurabilmeleri, farkındalık oluşturabilmeleridir. Otizmli gençlerin topluma kazandırılmaları gerekiyor. Toplumun bu gençleri kabullenmesi çok önemli. Konserlerimizle bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Konsere gösterilen yoğun ilgiden çok mutlu olduk" dedi.

Yeşilçam şarkılarının seslendirildiği konserde Meryem Kahraman, Hülya Çiçekseven, Gülhayat Öcal, Yasemin İşsever, Berfin Özdal, Canan Cihan Kılıç, Yeliz Çınar, Birgül Arı, Hilal Aydın, Kıymet Abdioğlu, Kadriye Tan, birer solo şarkı söyledi. Otizmli bir gencin babası Çetin Tokalı ise seslendirdiği şarkı ile duygulara dokunurken otizmli Ömer Aktaş da hareketli şarkısıyla salonu coşturdu.

Başarılı konser sonrası otizmli evlatları olan ailelerin tek üzüntüsü davet ettikleri kamu kuruluşları ve belediyelerin duyarsızlığı oldu. Temsilci olarak sadece Yıldırım Belediye Başkanı adına vekaleten katılan meclis üyesi Mehmet Bayram'a bu duyarlılık için teşekkür edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

