Otizm Farkındalığı için Vosvoslu Şehir Turu - Son Dakika
Otizm Farkındalığı için Vosvoslu Şehir Turu

Otizm Farkındalığı için Vosvoslu Şehir Turu
12.04.2026 14:33
Bursa'da otizmli çocuklar için düzenlenen vosvos konvoyu, farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği ve 'Vos Garage 16' grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, farkındalık konvoyu ile otizme dikkat çekildi. Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen vosvoslarla şehir turu attı.

Toplumsal duyarlılığın artması ve otizme dikkat çekmek isteyen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 grubu vosvoslarla düzenlediği şehir turu renkli görüntülere sahne oldu. Yılların eskitemediği araçlarıyla Bursa, Balıkesir, İstanbul ve çevre illerden gelen vosvos tutkunları ve klasik minibüsler Beşevler Meydanı'nda otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını süsleyen vosvos tutkunları, daha sonra araçlarına aldıkları otizmli çocuklar ve aileleriyle şehir turu attı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal'ın da yer aldığın etkinlikte konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Otizmli insanların farkında olmalıyız. Otizmli insanlar, eğitimde, sosyal hayatın içinde, ekonomide, sporda her yer de olsun. Yapılan araştırmaya göre, 36 kişiden 1'i otizmli olarak dünyaya geliyor. Biz farkına varırsak, bu kişilerin yapamayacağı şey yok. İyi bir eğitim aldıkları sürece hayatın içerisinde yer alacaklarına inanıyorum" dedi.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Vos Garage 16 ailesi ve Bursa Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü ile birlikte otizm farkındalığı şehir turumuzu yapıyoruz. Evinden çıkamayan yüzlerce aile var. Toplumun huzuru kaçmasın diye evde hapisler. Toplum ne kadar kabullenirse biz de aileler olarak o kadar rahat ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Otizm, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizm Farkındalığı için Vosvoslu Şehir Turu - Son Dakika

SON DAKİKA: Otizm Farkındalığı için Vosvoslu Şehir Turu - Son Dakika
