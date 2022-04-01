Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı

01.04.2022 16:38
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle yapılan etkinlikte mavi balonlar uçuruldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle yapılan etkinlikte mavi balonlar uçuruldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan ve otizmli çocukların yıl boyunca okuma-yazma, el sanatları, resim ve spor kursları aldığı merkezde düzenlenen etkinliğe Nevşehir Velisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve eşi Behiye Kemikkıran, protokol üyeleri ve aileler katıldı. Burada eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleri ile kahvaltıda bir aya gelen protokol üyeleri çocuklarla bir süre vakit geçirerek sohbet etti. Programda daha sonra Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki özel insanlar tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, mehter takımı konseri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Günün sonunda ise protokol üyeleri kurs öğretmenleri, otizmli çocuklar ve aileleri birlikte mavi balon uçurdu. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmanın toplum olarak hepimizin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olabilmeleri biz yetişkinlerin asli görevlerinden birisidir" dedi.

Otizmli çocuklarına yaşamlarını adayan ailelere teşekkür eden Savran, otizmli çocuklara destek olmak için bundan sonraki dönem de Nevşehir Belediyesi olarak eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. - NEVŞEHİR

Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı
Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı

YORUMLAR
500
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Trabzon'da otizmli bireyler fidan dikti Trabzon'da otizmli bireyler fidan dikti

Nevşehir, gençlik, Nisan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement