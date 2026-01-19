Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum günü sürprizi - Son Dakika
Yerel

Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum günü sürprizi

Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum günü sürprizi
19.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:34
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Egemen Turhan, 16. yaş gününde itfaiyeci olma hayaline kavuştu. İtfaiyecilik mesleğini deneyimleyen Egemen'e özel bir organizasyon düzenlendi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta otizm tanısı konulan çocuğun itfaiyeci olma hayali, 16'ncı yaş gününde gerçeğe dönüştü.

Saray ilçesinde bugün 16 yaşına giren Egemen Turhan için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Egemen, okulundan itfaiye araçlarıyla alınarak istasyona götürüldü. Sirenler eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, hem Egemen hem de arkadaşları için unutulmaz anlara sahne oldu. İtfaiye istasyonunda ekipler tarafından karşılanan Egemen'e itfaiyeci kıyafetleri giydirildi. Ardından itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verildi, yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı ve itfaiye araçları detaylı şekilde tanıtıldı. Gün boyu büyük bir heyecan yaşayan Egemen, hayalini kurduğu mesleği birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Program, Egemen için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle taçlandırıldı. Duygusal anların yaşandığı sürprizde, Egemen ve ailesi mutluluklarını gizleyemedi. Aile, bu özel organizasyon için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Tekirdağ, Saray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum günü sürprizi
