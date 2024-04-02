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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde yapılan etkinlikte otizmli çocuklar polis kıyafeti giyerek araç sorguladı. Çocuklar, polis ağabey ve ablalarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından organize edilen ve Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından polis kıyafeti giydirilen çocuklar, araçları çevirerek ehliyet ve ruhsat sorgusu yaptı. Etkinlik boyunca özel çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu; "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de özel öğrencilerimizle birlikte çocuklarımızın farkındalığını fark ettirmek için bu etkinliği kapalı bir alan yerine halka açık bir yer olan Cumhuriyet Meydanı'nda herkesle birlikte yapmak istedik. Burada kazanımımız; otizmli bireyleri toplumun tüm kesimi tanıyacak. Otizm nedir? Tıp literatüründe tanılanan veya tanılanamayan onlarca çeşidiyle bir rahatsızlık türüdür. Biz eğitim boyutundan baktığımızda tıpla ayrı pencereden bakıyoruz. Bu çocuklarımız maalesef toplumda bilinmediğinde korkulan bireyler haline geliyor. Biz bu bireylerle yaşamak zorundayız. Bunları kafese kapatmayacağız, toplumla entegre edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikası bu. Bu çocukları ne kadar saklarsak saklayalım bir gün karşılaşacağız. O ana kadar biz bunları hazırlamak istiyoruz, bunlar bizden biri, bizim bir parçamız" dedi. - KAYSERİ