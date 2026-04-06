Otizmli Ertuğrul\'un Yeteneği Takdir Topladı

Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli çocuklar, Hatay Valiliği'nde misafir edildi. Ziyarette çocuklar, Vali Mustafa Masatlı'yla bir araya geldiler. Otizmli çocuklardan Ertuğrul'un kanun çalarak şarkı söylemesi yürekleri ısıtırken otizmli Hatice de Vali Masatlı için yaptığı resmi hediye etti. Yeteneğiyle kulakların pasını silen Ertuğrul, Vali Masatlı'dan takdir aldı.

Özel bireylerin hayatın her alanında güçlü ve mutlu bireyler olmaları için her desteği vereceklerini ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Bugün bizim için çok özel ve çok anlamlı bir gün. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle; kıymetli evlatlarımız Ertuğrul ve Hatice Merve'yi, diğer çocuklarımızı ve ailelerini valiliğimizde ağırladık. Bundan da çok ciddi derecede memnuniyet duyduk. Ertuğrul evladımızın kanun ile icra ettiği eser ve seslendirdiği şarkı bizlere sadece güzel bir müzik dinletisinin dışında aynı zamanda yüreğimize dokunan hafızamızda yer edecek çok kıymetli bir an yaşattı. Onun sanata olan ilgisi, disiplini ve gayreti her evladımızın uygun imkan ve doğru destekle ne denli büyük başarılara ulaşabileceğinin de bize bir manada aslında kanıtıdır. Merve evladımızın büyük bir emekle hazırladığı resim de bizlere çok güzel aslında bir portre sundu. Bizleri duygulandırdı. O güzel eser de yalnızca renkleri ve çizgileri değil sevgi dolu yüreği, güçlü bir hayal dünyasını ve umut dolu bir bakışı da görmüş olduk. Bizler inanıyoruz ki otizm bir eksiklik değildir. Farklı bir gelişim biçimi, farklı bir duygu ve yetenek dünyasıdır. Mühim olan bu farklılığı doğru anlamak, sevgiyle karşılanmak ve her bir evladımızın kendi potansiyelini ortaya koyabileceği bir hayat alanı aslında oluşturmaktır. Özel gereksinimli evlatlarımızın hayatın her alanında daha güçlü daha görünür ve daha mutlu bireyler olarak yer almaları son derece bizim için kıymetlidir. Bugün burada bir kez daha gördük ki sevgiyle desteklenen imkanla buluşturulan ve yürekten anlaşılan her evladımız sahip olduğu, kabiliyetleriyle hepimize ilham verecek" ifadelerini kullandı. - HATAY