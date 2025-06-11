Otlukbeli Gölü: Doğanın Eşsiz Harikası

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Otlukbeli Gölü, keşfedilmeyi bekliyor

ERZİNCAN - Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye'de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor. Kaynak sularının meydana getirdiği kızıl traverten set sonucu oluşan ve 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Otlukbeli Gölü, keşfedilmeyi bekliyor.

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile "doğal anıt" unvanını hak ediyor. Türkiye'deki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu gölün yüz ölçümü yaklaşık 7 bin 500 metrekare, derinliği mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişiyor.

Otlukbeli Gölü, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve "doğal anıt" olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.