Otobüs durakları evsizlere ev oldu - Son Dakika

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

ANTALYA - Antalya'da gece sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi, evsiz şahısların, otobüs duraklarında geceyi geçirmelerine sebep oluyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerine yağan kar, şehir merkezinde hissedilen sıcaklığın zaman zaman 1 dereceye düşmesine sebep oldu. Yaşanan soğuk havadan ise en fazla etkilenenler dışarıda yaşayan evsizler oldu. Bir çok kişi, cadde ve sokak üzerinde bulunan duraklara gelerek, durak içerisinde soğuktan korunmaya çalıştı. Bazı duraklara ise birden fazla kişi sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seferlerin sona ermesinin ardından evsizler, yanlarında taşıdıkları battaniyelerle durak içerisinde uyudu.

Durakta otobüs bekleyen Arif Hüseyin, "Ben buradan dün eve gidiyordum, bir tane amcanın yattığını gördüm. Sadece burada değil birçok yerde görüyorum. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bir yerleri olmalı. Onları görünce üzülüyorum" dedi.

Evsiz olmanın üzücü bir durum olduğunu belirten Rahim Yıldız ise, "Bu çağda üzücü bir şey evsiz olmak. İnsanlık bu duruma mı geldi. Ben geceleri pek dışarı çıkmıyorum ama burada kalanların olduğunu biliyorum. Gece kalan olmasa bile gündüz kalan da oluyor. Bir kadın sürekli geziyor buralarda. Yetkili kurumlar onlara kalacak bir yer sağlaması gerekir" açıklamasını yaptı.