Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Cep Telefonuyla Oynadı - Son Dakika
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Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Cep Telefonuyla Oynadı

Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Cep Telefonuyla Oynadı
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Şanlıurfa-Yalova seferindeki şoför, seyir halindeyken cep telefonuyla oynarken görüntülendi.

Şanlıurfa- Yalova seferini yapan otobüste şoförün seyir halindeyken cep telefonu ile oynaması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sıralarında Osmaniye-Adana otoyolunda yaşandı. Şanlıurfa'dan Yalova'ya yolcu taşıyan 63 AAS 710 plakalı Şanlı As Urfa firmasının şoförü, yolcuların hayatını hiçe sayarak cep telefonuyla oynadı. Direksiyon başında uzun süre cep telefonunu kurcalayan şoför, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Defalarca gözünü yoldan ayırarak telefona dalan sürücünün bir ara direksiyonu tamamen bırakarak dirseği ile direksiyona yön verdiği gözlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Cep Telefonuyla Oynadı - Son Dakika

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