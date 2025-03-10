Otobüs Şoförü Mesajlaşırken Yakalandı

Erzurum'dan İzmir'e yolcu taşıyan ve Aras Turizm şirketine ait otobüsün şoförü de seyir halindeki cep telefonuyla mesajlaşma görüntüleri şok etti.

Ülkemizde tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazalarında azalış olmaması, her yıl binlerce insanımızın bu yüzden yaşamını kaybetmesinden ders alınmıyor. Erzurum'dan aldığı yolcularla İzmir yönüne hareket eden otobüs şoförünün telefonla mesajlaşması araçtaki yolcular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Şoförün bu anlarda yol ile irtibatının kesildiği ve tamamen mesajlaşmaya odaklandığı görüldü.

Yolcular cep telefonu ile kayıt altına aldıkları görüntüleri ve araçta yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmaması, önümüzdeki seyahatlerde kazalara sebep verilmemesi için Aras Turizm firması yetkililerine ulaştırdıklarını belirttiler. - ERZURUM