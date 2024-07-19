Otobüs Şoförü Unutulan 60 Bin TL\'yi Sahibine Teslim Etti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehir içi otobüsünde seyahat eden bir vatandaşın unuttuğu 60 bin TL, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Silopi'de şehir içi otobüsünde seyahat eden bir vatandaşın unuttuğu 60 bin TL, otobüs şoförü Abdulkerim Değer tarafından bulundu. Değer, bulduğu yüklü miktardaki parayı hemen belediye yetkililerine bildirdi. Belediye yetkilileri, parayı sahibine ulaşarak teslim etti. - ŞIRNAK