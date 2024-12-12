Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Sinop'ta yolcu otobüsünden uyuşturucu çıktı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümünde yapılan arama neticesinde, 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.