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Otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu

BOLU - Bolu-Karacasu yolunda otomobil ile çarpışan motosikletin yola savrulması neticesinde sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolu-Karacasu yolunda meydana geldi. Karacasu istikametinde seyreden Emine Y. idaresindeki 06 DD 9665 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan ara sokağa dönmek istedi. Bu sırada Fikri A. yönetimindeki 14 AAN 361 plakalı motosiklet, dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yolda savruldu. Kazada Fikri A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.