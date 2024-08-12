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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Doğanşehir İlçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B. idaresindeki 44 ACK 821 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 48 HV 498 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, V.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.