Otomobil Yayaya Çarptı: Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil Yayaya Çarptı: Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol geçişinde bir yayaya otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

16.03.2025 22:07
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. yönetimindeki 19 LK 169 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen İpek C.'ye çarptı. Kazada İpek C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobil Yayaya Çarptı: Yaralı - Son Dakika

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