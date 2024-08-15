Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kaza sonucunda Batman-Diyarbakır karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

15.08.2024 23:29
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Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında Batman-Diyarbakır karayolunda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki çoban Necati Eridi'ye otomobil çarptı. Çoban Necati Eridi, çarpmanın etkisiyle savrularak sürüklendi. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kaza ile birlikte Batman-Diyarbakır karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede çoban Eridi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eridi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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