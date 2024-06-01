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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan G. K. idaresindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Akça'nın kullandığı 55 JK 998 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.