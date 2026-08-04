Otomobilin Etrafını Kazdılar - Son Dakika
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Otomobilin Etrafını Kazdılar

Otomobilin Etrafını Kazdılar
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UEDAŞ ekipleri, park halindeki aracı çekemeyince etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışması yapan UEDAŞ ekipleri, park halindeki aracın sahibine ulaşamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Ekipler, otomobili çekemeyince aracın etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde yürütülen yer altı elektrik hattı çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Elektrik direklerindeki havai hat kablolarını yer altına almak için çalışma başlatan UEDAŞ ekipleri, kazı güzergahı üzerinde park halinde bulunan otomobil nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Araç sahibine ulaşmak için uzun süre çaba gösteren ekipler, yaptıkları araştırmada otomobil sahibinin Bursa dışında olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine çalışmaların aksamaması için farklı bir çözüm üreten ekipler, aracı bulunduğu yerden kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı. Aracın bulunduğu bölüm kazılmadan bırakılırken, kazı çalışması aracın çevresinden dolaşılarak tamamlandı.

İlginç çalışma çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobilin Etrafını Kazdılar - Son Dakika

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