Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışarak yaralanan kedi kurtarılarak tedavi altına alındı. İş yerinde çalışan bir kişi tarafından fark edilen kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldıktan sonra Özgür Canlar Derneği tarafından veteriner hekime götürüldü. Yapılan kontrollerde kedinin çenesinin kırık olduğu belirlendi ve tedavisi başlatıldı.

01.07.2024 16:33
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Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi tedavi altına alındı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışarak yaralanan kedi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Sanayi sitesine aracının farını yaptırmak için gelen otomobili gören iş yeri sahibinin Köpük isimli köpeği, otomobile koşarak havlamaya başladı. Köpeğin havlamasından şüphelenen oto tamircisi aracın kaputunu açtığında motor kısmına sıkışmış kediyi fark etti. Yaralı halde motor kısmında bulunan kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. İş yerinde çalışan Yasin Güneş, Özgür Canlar Derneği'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Özgür Canlar Derneği üyesi, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, yaralı kediyi aracına alarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrollerde kedinin çenesinin kırık olduğu tespit edildi. Yaralı kedinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi tedavi altına alındı - Son Dakika

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