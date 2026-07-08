Ovacık'ta Yayla Yolları Kapalı - Son Dakika
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Ovacık'ta Yayla Yolları Kapalı

08.07.2026 09:35
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Yüksek rakımlı yollardaki kar nedeniyle besiciler yaylalara çıkamıyor, süt verimi azalıyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan bazı sürü sahipleri, temmuz ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen yüksek rakımlı yollarda kar küreme işlemi yapılmadığı için yaylalara çıkamadı. Bu durumun süt verimini ciddi oranda düşürdüğünü belirten besiciler, yolların iş makineleriyle açılmasını istiyor.

Tunceli genelinde kış aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından, yüksek kesimlerdeki kütlesel karlar henüz erimedi. Ovacık ilçesindeki zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara gitmek için hazırlıklarını tamamlayan besiciler, yolların kapalı olması nedeniyle sürülere ağıllarda veya alçak rakımlı bölgelerde bakmak zorunda kalıyor. Normal şartlarda mayıs ve haziran aylarında yaylalara çıkmış olmaları gerektiğini ifade eden sürü sahipleri, bu yıl yaşanan gecikmenin hayvancılık faaliyetlerini sekteye uğrattığını vurguladı. Alçak kesimlerde otların erken kuruması sebebiyle hayvanların yeterince beslenemediğini söyleyen üreticiler, yetkililerden yolların bir an önce iş makineleriyle açılması için destek bekliyor.

Yayla yollarının kar nedeniyle kapalı olduğunu belirten küçükbaş hayvan besicisi Süleyman Çakan, "Yetkililerin bir an önce yolu açmaları gerekiyor. Yolda bazı sorunlar var. Yolun kötü olduğu bölgeler var. O bölgelerin yapılması gerekiyor. Bu sene Ovacık'ta kış şartlarının ağır olmasından dolayı karlar yolu kapatmış. Geçen kepçe gitti açmaya, hortum patlamıştı, geri geldi. Bugünlerde açılacağını söylüyorlar ama biz bayağı geç kaldık. Bir an önce yüksek yaylaya gitmemiz lazım. Burada su sıkıntımız var. Güzel yaylalarımız yukarı taraftadır. Oradaki verim daha yüksektir. Sezon burada zaten 2 ay, 2 ay sonra sezon bitiyor. Onun için peynir olsun, et, süt olsun pek bir sağlıklı ve verimli bir şey alamadık" dedi.

"SÜT VERİMİ AZALIYOR, HAYVAN HASTALIKLARI ARTIYOR"

Dersim Çakan ise, "Sosyal bilgiler öğretmenliği okudum, bitti. Atanamadığım için 6 senedir yaz döneminde yaylaya çıkıyorum, kış döneminde de köydeyim. Yine hayvanların içindeyim. Yani sanırsam uzunca bir süre de böyle geçecek gibi. Meranın, taze otun olduğu yerden uzak olduğumuz için bu durum süt verimini ve hayvan hastalıklarını da arttırıyor. Yolumuzu açmadılar, bu sene kış çetin geçtiği için. Yolumuzu açsalar gideceğiz ama daha açılmadığı için gidemedik" diye konuştu.

Üreticiler için yayla koşullarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirten Çakan, "Belli yaylalarda su yok, belli yaylalarda yol kötü. Sel gelmiş, çığ gelmiş, yolu bozmuş. Yol düzeltilmemiş. Yıllardan beri su yok ama suyun getirilmesine dönük de bir çalışma yok. Ne devlet, valilik yahut da bakanlık tarafından herhangi bir çalışma da yok. Bir iki yaylaya işte çeşme yapıldı, o çeşmeler hiçbir şekilde takip edilmedi, denetimi yapılmadı. Kimi çeşmeler bozuk, kimi çeşmelerin su kaynağı yön değiştirmiş. Denetimi olmadığı için, yenilenme olmadığı için süreklileşme de yok. Ondan dolayı birçok mahrumiyetimiz var" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ovacık'ta Yayla Yolları Kapalı - Son Dakika

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