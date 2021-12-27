Oyun Kolejinde yılbaşı etkinliği - Son Dakika

Mersin'de eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji anaokulu öğrencileri, aileleri ile birlikte yaklaşan yılbaşı öncesi el becerilerini geliştirmek ve sosyal faaliyet amaçlı kapı süsü yaptı. Yılbaşı etkinliği kapsamında daha önce okuldaki bütün ağaçların da süslemesini yapan öğrenciler, kapı süsü yaparak aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirdi.

Eğitim sektöründe farklı projelere imza atan Oyun Koleji, özel eğitim sistemi ile çocukların her konuda bilinçlenmesini sağlıyor. Amaçlarının, öğrencilere eğitici ve öğretici oyunlar eşliğinde aile bağlarının da güçlü tutulmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten kolejin kurucularından Ufuk Akbıyık, "Her hafta düzenlediğimiz atölye ve oyun etkinliğimizin bu haftaki konusu yılbaşı etkinliği oldu. Öğrencilerimiz önce okulumuzdaki çam ağaçlarını süsledi, ardından aileleri ile birlikte kapı süsü çalışması yaptı. Amacımız öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek aileleri ile keyifli zaman geçirmelerini sağlamak" dedi. - MERSİN