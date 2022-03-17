Öz: "Çanakkale bir varoluş destanıdır" - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Çanakkale yalnızca bir savaş ve yalnızca bir zafer değildir. Çanakkale bir milletin varoluş destanıdır" dedi.

1915-1916 yılları arasında, Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan Çanakkale Savaşları'nın bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Çanakkale, I. Dünya Savaşı cepheleri içinde en kanlı olanıdır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da altını çizdiği gibi 'Kimi Hindu kimi bilmem ne bela' çöreklenmişti Gelibolu'ya ve hedef payitahttı. Yokluk içinde verilen savunma savaşında gökten adeta ölüm yağmış, Seyit Onbaşı ve 57. Alay başta olmak üzere yüzlerce kahramanlık destanı tarihe altın harflerle kazınmıştı. Bugün Çanakkale dediğimizde tüylerimiz iliklerimize kadar ürperiyorsa bunun sebebi Türk'ün sayısız şan ve şerefle dolu zaferler tarihinden bir parça olan Gelibolu yarımadasına serilen binlerce şehidin manevi yüceliğidir. Tüylerimizi ürperten zaferler değil, 'Bir hilal uğruna batan' yüzbinlerce güneştir." dedi.

1911-1912 yıllarında son Afrika topraklarını İtalya'ya kaptıran ve 1912-1913 Balkan Hezimeti ile Rumeli'deki hakimiyetini kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun artık 'hasta adam' olarak nitelendirildiğini hatırlatan Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"Türklerin artık bittiğini, Çanakkale'yi ellerini kollarını sallayarak geçebileceklerini düşünen Avrupalılar, ünlü komutan Moltke'nin 'Diğer milletlerin teslim oldukları noktada Türkler'in savunması başlar' sözünü unutmuş gibiydiler. İtilaf Devletleri Boğazlardan geçmek için 1915 yılının ilk günlerinde Çanakkale'ye ulaşmışlar fakat hiç beklemedikleri bir savunma gücüyl karşılaşmışlardı. Derin uykusundan uyanan 'Hasta adam' bir anda devleşmiş, önce donanmayı yok etmiş sonra kara savaşlarını destansı bir zafere süslemişti. Aynı ruh bugün yine ortadadır. Irak'ta, Suriye'de, Karabağ'da aynı ruh dimdik ayaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle vatan toprağına baş koymuş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şanlı tarihimizin önünde saygıyla eğiliyoruz." - ERZURUM