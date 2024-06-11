Öz İplik İş Sendikası, Karabük'te İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika
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Öz İplik İş Sendikası, Karabük'te İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi

Öz İplik İş Sendikası, Karabük'te ortapedik ayak bakım ürünleri yapılan fabrikada bulunan 7 üyenin işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Sendika üyeleri, işten çıkarılan arkadaşlarına destek eylemi düzenledi. Sendika yetkilileri, işçilerin sendikaya üye olma hakkının engellenemeyeceğini vurgulayarak, işçilerin bir an önce işlerine dönmelerini istedi.

11.06.2024 15:24
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Öz İplik İş Sendikası, Karabük'te ortapedik ayak bakım ürünleri yapılan fabrikada bulunan 7 üyenin işten çıkarılmasın tepki gösterdi.

Karabük'te bir fabrikada Öz İplik İş Sendikasına üye olan 7 işçinin işten çıkarılması tepkiyle karşılandı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanın önünde bekleyen sendika üyesi işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarına destek eyleminde bulundu. İşçilere Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Genel Başkan Yardımcısı Samet Ceylan destek verdi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Akort işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Akort işvereninin, sendika tanımaz tavrını protesto etmek buradayız. Sendikalaşmayı durduramayacaksınız sadece süre uzar, işçinin sendikal hakkı bakidir. Kimse hak mücadelesinin önüne geçemez. Karabük'te faaliyet gösteren Akort çalışanları yaklaşık bir ay önce, 3 gün gibi kısa bir sürede sendikamız Öz İplik İş'e üye olmuştur. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılmıştır" dedi.

Sendikanın fabrikada yetkili olduğuna dair yetki tespit yazısının 4 Haziran'da kendilerine ulaştığını ifade eden Erkan, çoğunluk tespit yazısının ulaşması akabinde, 7 üyenin işten çıkarıldığını söyledi.

"10 Haziran 2024 tarihinde ise işverenlik, yetki tespitine itirazda bulunmuştur" diyen Erkan, "Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler, burada sendikamıza üye olarak anayasal hakkını kullandı. İşçiler haksız yere işten çıkarıldı. Farklı sebepleri bahane göstererek, sırf sendikalı oldular diye yaptığınız bu girişimin gerçekleri er yada geç ortaya çıkacaktır. Bu işçiler, bir an önce işlerine dönmeli. Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermelisiniz. Uluslararası markalara üretim yapan bu işyerine, işçilerin iradesini yok sayan bu tutum hiç yakışmıyor. Bilin ki; ürünlerinizdeki kalitenin devamlılığını emekçiler sağlar. Emekçileri yok sayarak, büyümek mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öz İplik İş Sendikası, Karabük'te İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika

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