Öz: "Karşımızda demokratik bir muhalefet yok" - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Ocak Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Güven ve istikrar vurgusunun yapıldığı toplantıda yapılan konuşmalarda muhalefetin tutarsızlığına ve ekonomik gelişmelere yer verildi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdürrahim Fırat, AK Parti Kadın Kolları AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaeliler, AK Parti İlçe Teşkilatları ve İlçe Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 2023'te yapılacak seçimlere dikkat çekerek, "Biz demokratik şartlarda yapılacak bir seçime değil adeta kurtuluş savaşı olacak bir seçime hazırlanıyoruz. Böyle diyorum çünkü karşımızda demokratik bir muhalefet yok. Karşımızda, seçimi kazanmak için her yolu mubah gören, her türlü iftirayı atabilen, her türlü yalanı söyleyebilen bir muhalefet yapısı var. Türkiye'yi daha ileriye taşımak, sorunlarımıza çözümler önerecek ve seçimi kazanması halinde projelerini ortaya koyabilecek demokratik bir muhalefet yapısı uzun zamandan beri yok. Muhalefetin defterinde tek bir şey var o da Cumhurbaşkanımıza seçimi kaybettirmek. Başka hiçbir hedefleri hiçbir çalışmaları hiçbir hazırlıkları yok. Bu ülkemiz için ciddi bir güvenlik ve gelecek problemidir. Böyle bir yapıya ülkenin geleceği teslim edilemez. O nedenle her zamankinden daha çok ciddi olmalıyız. Her zamankinden daha fazla çalışarak atılacak iftiraları, söylenecek yalanları çürütmeliyiz. Halkımıza mutlaka yaptıklarımızı ve doğruları anlatmalıyız. Bu seçim az önce de belirttiğim gibi bir kurtuluş savaşıdır." diye konuştu.

Fırat: "Muhalefet çaptan düşmüştür"

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abrürrahim Fırat ise yaptığı konuşmada yeni ekonomik modele vurguda bulunarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik model karşısında çaresiz kalan muhalefet çaresizliğini çaptan düşerek, dini değerlere ve Cumhurbaşkanımıza karşı saldırıya geçerek göstermektedir. Cumhurbaşkanımıza seçim kaybettirmekten başka hiçbir hedefleri hiçbir çalışmaları yoktur. Saldırmaları da iftiraları da yalnızca bu hedefe ulaşmak içindir. Buna asla müsaade edemeyiz. AK Partililer olarak bugüne kadar nasıl halkımızın mutluluğu ve refahı için çalıştıysak bundan sonra da aynı doğrultuda çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Ban: "Yeni nesile neler yapıldığını anlatmlıyız"

2022'nin ilk danışma meclisini gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise teşkilatların çalışmalarını överek, "Erzurum'u adeta bir oya gibi adım adım işleyerek AK davamızı yaşatıyorsunuz. Elde edilen tüm başarılarda sizlerin çok büyük bir emeği var. Bu nedenle hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum." dedi.

AK Parti iktidarının ekonomik anlamda büyük işler başardığını belirten Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "Biz iktidarı devraldığımızda ülkemiz ekonomik sıralamada dünya sıralamasında 140'larda yer alıyordu. Böyle bir tabloda aldığımız ülke ekonomisi bugün dünyanın yirmi büyük ekonomisi olmuş ve ilk ona girmek için de emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Tabii ekonomik anlamda ciddi saldırılara ve oyunlara maruz kaldık. Bunu güçlü yönetim ve güçlü lider ile aşarak her anlamda yolumuza çıkan engelleri devire devire bugünlere geldik. Faiz kur ilişkisiyle kurulmaya çalışılan cendereyi yeni ekonomik model ile dağıttık. Türkiye, artık daha güçlü ve net adımlarla 2023'e yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

Polat: "Yapılanlar unutturulmamalı"

İl Danışma Meclisi'nde bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise yeni neslin geçmişi bilmediğini belirterek, "Yirmi yıllık bir iktidar olarak yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Onlardan biri yaptıklarımızın zaman içinde unutulmuş olması ve yeni neslin gerçeklerin farkında olmamasıdır. Yirmi yıllık başarılı iktidar boyunca güçlü bir devlet gören gençler daha önce de aynı tablo vardı sanıyor. Türbanlı öğrencilerin üniversite kapıların kovulduğunu bilmiyorlar. IMF kapılarında borç dilendiğimizi, IMF talimatlarıyla yaşadığımızı bilmiyorlar. Hastaneler eskiden de böyle konforluydu sanıyorlar. AK Parti güllük gülistanlık bir ülke aldı sanıyorlar. Bunun böyle olmadığını, ülkemizin AK Parti ile kalkınıp güçlendiğini çok iyi anlatmalıyız." diye konuştu. - ERZURUM