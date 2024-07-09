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Özalp'ta yaşanan sel sonrası çalışmalar devam ediyor

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde dün akşam derenin taşmasıyla zarar gören köprü ve dere yataklarında onarım çalışması başlatıldı.

Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla meydana gelen selden dolayı ilçeye bağlı Boyaldı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlar su içinde kaldı, yol, köprü ve dere yatakları zarar gördü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, selden dolayı yola biriken çamurları su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.