Özalp'te Filistinli şehit çocuklar unutulmadı

VAN - Van'ın Özalp ilçesindeki Sarıköy İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Filistinli çocukları unutmayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sarıköy İlkokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sokakta oyun oynarken, çadırda uyurken ve yeni elbiseleri ile bayram kutlaması yaparken şehit edilen Filistinli çocuklar unutulmadı. Filistinli çocukların anısına şehit çocukların resimlerinin önüne katledilişlerini temsilen ayakkabı bırakılıp dua eden çocuklar, ardından "Diren Filistin" ezgisi eşliğinde direnişin sembolü "Dabke" dansı sergilediler.