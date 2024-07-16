Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

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Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şehit ve gazi çocuklarıyla buluştuğu etkinlikte, "Milletimizin evlatlarını Keçiören'imizde yalnız bırakmayacağız" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şarkı ve türkülerin söylendiği etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara rengarenk figürlerde yüz boyaması yapıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Özarslan, "Çocuklarımız, gözümüzün nuru çocuklarımız. Vatanımızın, milletimizin evlatlarını Keçiören'imizde yalnız bırakmayacağız, her zaman sizlerin yanında olacağız. Vatanına milletine bağlı, hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel günde beraber olduğumuz için onurlu ve mutluyum. Ailelerinize selamlarımı iletin" dedi.

Etkinliğe; Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir, EMŞAV Onursal Başkanı Yaşar Alkaya, EMŞAV Ankara İl Başkan Yardımcısı Emir Ali Tunç ve hayırsever Kenan Keleş katıldı. - ANKARA