Üye Girişi
Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret

01.02.2022 17:26
Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası'nın 9. Olağan Kurulu'nda Karabük Şube Başkanı seçilen Kenan Yılmaz ve beraberindeki Şube Sekreteri Ali Kaplan, Mali Sekreter Hidayet Büyükdoğan, Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Gürcan Barlas ve Eğitim Sekreteri İsa Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ise 23 yıl fiilen sendikanın üyesi olarak hem sendikamızı ve Kardemir'i İl Genel Meclisinde başarı ile temsil eden İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e misafirperverliği için teşekkür etti. - KARABÜK

YORUMLAR
500

Meclis Başkanı, Kenan Yılmaz, Ahmet Sözen, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement