Başak Koleji'nde 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Başak Koleji'nde 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi

Özel Başak Koleji Ana Kampüsü'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, şölen havasında gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrencilerin şiir okuma, oratoryo sergileme, dans gösterileri ve resim yarışması gibi birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca, Türkiye Şampiyonu olan Korfbol takımı da ödüllendirildi. Velilerin katılımıyla gerçekleşen tören, bayrak gösterisiyle sona erdi.

23.04.2024 19:33
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Özel Başak Koleji Ana Kampüsü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, şölen havasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlkokul Öğretmeni Sevda Çiçek günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştirdi. 3.sınıf öğrencileri 23 Nisan konulu şiirlerini okurken, ilkokul öğrencileri de hazırladıkları oratoryoyu sergiledi. Dans öğretmeni tarafından koreografisi hazırlanan modern dans gösterileri ve 100 kişilik halk oyunları gösterisinin ardından 23 Nisan Resim Yarışması ödülleri Kampüs Müdürü ve İlkokul Resim Öğretmeni tarafından takdim edildi. Türkiye Şampiyonu olan Korfbol takımına da ödülleri Kampüs Müdürü tarafından takdim edildi. Müzik Öğretmeni tarafından hazırlanan Ritm Grubu, Koro ve İşaret Dil grubu performanslarını sergiledi. Özel Başak Koleji ilkokul ve ortaokul ana kampüsünde bir araya gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan 23 Nisan töreni ve etkinliklerini ilgiyle izledi. Bayrak gösterisi ile bayram kampüs binasında sonlandı. Velilerin katılımıyla 23 Nisan töreni bu yılda coşkuyla kutlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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