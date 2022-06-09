Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika
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Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

09.06.2022 11:19
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde Hasan Ali Okyar isimli özel birey için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde Hasan Ali Okyar isimli özel birey için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Finike'nin Kum Mahallesi'nde ikamet eden özel birey Hasan Ali Okyar, temsili askerlik yapmak için Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu. Bunun üzerine 8 Haziran'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca Okyar için ailesinin de katılımıyla temsili askerlik ve yemin töreni icra edildi. Okyar, Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik görevi yaptı. - ANTALYA

Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Hasyurt, Antalya, Finike, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika

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