Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi - Son Dakika
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Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi

13.05.2022 09:46
Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi

Özel bireyler, Kartepe'de düzenlenen bahar şenliğinde keyifli anlar yaşadı.

Özel bireyler, Kartepe'de düzenlenen bahar şenliğinde keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi tarafından, Engelliler Haftası dolayısıyla bahar şenliği düzenlendi. Kartepe Seka Kamp'ta düzenlenen şenliğe, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, öğretmenler, özel bireyler ve velileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Kocaman, "Sizinle burada olmaktan, özel evlatlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileler ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile engellilerimizin engellerini aşmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada vefakar aileler ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Kalbimizdeki ve aklımızdaki engellerden kurtulursak, her türlü zorluğun üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

Bahar şenliğinde sergi sunumları, yüz boyama etkinlikleri, animasyon gösterileri, şişme oyun grupları, kukla, jonglör, palyaço gösterileri büyük ilgi gördü. Kocaeli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri tarafından folklor gösterisi yapıldı, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü korosu tarafından da sevilen şarkılar seslendirildi. - KOCAELİ

Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi
Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi
Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi
Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi
Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi

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Engelliler Haftası, Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi - Son Dakika


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