Özel Bireyler için Eğitimde İş Birliği - Son Dakika
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Özel Bireyler için Eğitimde İş Birliği

Özel Bireyler için Eğitimde İş Birliği
09.07.2026 13:06
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Otizm Konfederasyonu Başkanı Kavas, özel bireylerin eğitimi için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, Afyonkarahisar'da özel bireyler ve aileleri adına yapılan her çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kavas, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi'yi makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Afyonkarahisar'da özel bireylerin eğitim süreçleri, okullarda karşılaşılan ihtiyaçlar, ailelerin beklentileri ve özel eğitim alanında yapılabilecek yeni çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, otizmli bireylerin eğitim hayatına daha etkin katılım sağlaması, kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarının güçlendirilmesi, öğretmen-aile-okul iş birliğinin artırılması ve özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri için yürütülebilecek projeler ele alındı.

Başkan Kavas, özel bireylerin eğitim hakkının en temel haklardan biri olduğunu vurgulayarak, bu alanda kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kavas, Afyonkarahisar'da özel bireyler ve aileleri adına yapılan her çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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