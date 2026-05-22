Özel Bireylerden Temsili Askerlik

22.05.2026 15:53
Gümüşhane'de 9 özel gereksinimli birey, temsili askerlik yaparak yemin etti ve mutlu anlar yaşadı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik uygulamasında 9 özel gereksinimli birey bir günlüğüne askerlik yaparak yemin etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda özel gereksinimli bireyler sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Büyük heyecan yaşayan temsili askerler, ilk olarak asker üniformalarını giydi.

Daha sonra asker tıraşı olan özel bireyler, jandarma personeli eşliğinde temel askerlik eğitimlerine katıldı. Eğitim alanında düzenlenen yürüyüş ve çeşitli uygulamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı program kapsamında özel bireyler temsili olarak nöbet tuttu. Ardından yemek duası yapılarak aileleriyle birlikte öğle yemeği yenildi.

Programın devamında düzenlenen törende Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bir gün de olsa askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Tören sonunda özel bireylere Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Jandarma Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve il protokolü tarafından temsili terhis belgeleri takdim edildi.

"Evladımızın asker olduğunu da gördük"

Askerliğin yeğeninin hep hayali olduğunu söyleyen Serpil Öz, "Yeğenim bugün çok güzel bir askerlik yaptı. Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Çok sevindi, biz de onun adına çok sevindik. Askeriyemize, jandarmamıza çok teşekkür ederiz, bu günlerini de gördük" dedi.

Oğlu İbrahim Öz ile gurur duyduğunu ifade eden Zeki Öz de, "Çok mutluyuz, oğlum çok merak ediyordu askerliği. Bu günleri gördüğümüz için çok gururluyuz. Bize bu günleri gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Oğlumu asker kıyafetleri içerisinde görünce çok duygulandım" diye konuştu.

"Hayallerim gerçekleşti"

1 günlüğüne temsili askerlik yapan ve çok mutlu olduğunu belirten Jandarma Er İbrahim Öz, "Sabah buraya geldik tıraş olduk. Jandarmamıza her şey için teşekkür ederim. Çok beğendim, çok mutlu oldum. Nöbet de tuttum çok güzeldi, hayalim de gerçekleşti çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

51 yaşında askerlik hayalini gerçekleştiren Uğur Demirci ise "Bugün burada yemek yedim, eğitim yaptım, gezdim. Eskiden asker olma hayalim vardı gidemeyince üzüldüm ama şimdi gitsem güzel olurdu. Bugün askerlik yaptım mutluyum" dedi.

Oğlu Uğur Demirci'yi asker kıyafetleri içerisinde görünce duygulandığını aktaran Ali Kemal Demirci ise "Oğlum bugün askerlik yaptı, mutluyum, gururluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Askerimize zeval vermesin. Günümüz güzel geçti. 1975 doğumlu 51-52 yaş grubuna girmiş. Onu asker kıyafetleri içerisinde görünce mutlu oldum, gururlandım" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
