Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşların kullanması için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 'Hizmette Engel Tanımıyoruz' mottosuyla özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmek için kompleksini günden güne büyütüyor. Bu çerçevede, tamamen özel gereksinimli bireylere yönelik olarak fiziki ve tedavi alanlarına sahip olan Engelsiz Yaşam Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ZİÇEV Müdürü Zeliha Ekinci Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, daire başkanları ile özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Asya isimli öğrenci ile sahneye çıkarken, Asya, "Ben başkanım için dua ediyorum. Ben hafız olmak istiyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde hayata geçirilecek olan Alzheimer Merkezi projesi ile ilgili bilgiler paylaşarak; "Bu yavrularımızın elinden tutuluyor, onlara sahip çıkılıyorsa bunu sizler sağlıyorsunuz. Biz sizlere minnettarız, el ele, gönül gönüle veriyoruz. Her alanda 'bu bizim işimiz' diyoruz, her kesime, her özel kardeşimize hizmet etmeyi önemsiyoruz. Yakın zamanda projelendirdiğimiz, yerini belirlediğimiz, kaynaklarımızı da ayırdığımız Alzheimer ile ilgili projemizi hayata geçireceğiz. Bir nöroloji uzmanı olarak konuşuyorum. Hem hobi hem tedavi hem eğitim hem de ailelerine destek olma suretiyle yükünü paylaşacağız. Bu proje sıradan bir proje değil, bu tür yakını olanlar bunu çok iyi anlar" ifadelerini kullandı.

"Hidroterapi ile Terapi Yapacağız"

Başkan Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, bu güzel yatay mimari ile Türkiye'de kendisinden söz ettiren yegane bir engelsiz yaşam merkezi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de kendisinden söz ettiren yegane bir Engelsiz Yaşam Merkezi. Kat kat değil, yayılmış. Bloklardan oluşan ve değişik etkinliklere fırsat veren yaklaşımıyla, hobi bahçeleriyle, tedavi merkezleriyle, birimlerimizdeki atölyeleriyle adeta her kardeşimizin özel durumuna göre verilen fırsatlarla bu çalışmaları yapıyoruz. Havuz çok önemli hem tedavi bağlamında hem de inşallah bu özel yavrularımızın Türkiye'de değil dünyada derecelere girecek, yüzme alanında başarılarına katkı sağlama boyutundan dolayı. Hem terapi yapacağız hem de bütün kasları ilgilendiren ve geliştiren havuzla çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayacağız. Burada amacımız, engelli yavrularımızın engellerinin kalkması, kendi ayaklarının üzerlerinde duruyor olmalarını sağlamak. Şu anda 4 bin metrekare büyüklükteki bir alanda bu hizmetlerimizi veriyoruz. Ayrıca semtlerimize 2 tane de engelli yavrularımıza hizmet etmek için yapılmış evlerimiz var. Orada da günü birlik 200 yavrumuza hizmet vermek suretiyle ailelerimizin sıkıntılarını en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz ortamda 7 engel durumuna hizmet veren çalışmamız ile 8 bireysel eğitim sınıfı, 11 grup eğitim sınıfı, 3 fizik tedavi odası, 3 atölye, 2 uygulama evi, aile ve bireysel görüşme odası bulunuyor. Sadece yavrularımızı tedavi etmiyoruz, aileleriyle de ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü onlara nasıl davranacakları eğitimi boyutuyla değerlendirmek ve katkı sağlamak gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Yine çocuklarımızın ve öğrencilerimizin 3 giyinme odası mevcut. Şu anda bulunduğumuz konferans salonuyla yine diğer sosyal alanlarımız ile kafeteryasıyla adeta tam bir kompleks haliyle bir tesis. 400 civarında öğrencimize burada tedavi ve eğitim destekli çalışma yapıyoruz. Zaman zaman sayısal olarak beklentilere cevap vermemenin de bazen hüznünü yaşıyoruz ama özel alanda bu hizmetleri veren kardeşlerimiz var. Burada her biri birbirinden kıymetli canlarımıza hizmet etmenin ibadet aşkıyla, merhametli ekiplerimizle çok şükür ki onurunu taşıdığımıza inanıyoruz. Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Bu hizmet imkanını elimizden almasın. Sporda, eğitimde, kültürde, turizmde, sağlıkta Kayseri'yi ön plana çıkartmak için ne gerekiyorsa yapma yönünde el ele gönül gönüle veriyoruz ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Yapılan bu çalışmanın da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Buse'nin annesi Semiha Baytar da; "Ben yalnız çocuğumu büyütmeye çalışıyordum. Bu sene çok şükür buraya yazdırdım, mutlu anne oldum. O mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Allah sizlerin yokluğunuzu vermesin, sizleri çok seviyoruz" derken, Buse de çok heyecanlı olduğunu, bu merkeze geldiğinden beri davranışlarında gelişme olduğunu söyleyerek, öğretmenlerine teşekkür etti. Bu önemli güne öncülük eden Başkan Büyükkılıç'a öğrenci Eda Yalar tarafından 'seni seviyoruz' diyerek, çiçek takdimi gerçekleştirilirken, Büyükkılıç; "Ben de sizleri seviyorum, her biriniz benim için çiçeksiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından müzik dinletisi ve Havuz Kompleksi'nin kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ