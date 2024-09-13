Özel Çocuklar Serada Hasat Yaptı - Son Dakika
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Özel Çocuklar Serada Hasat Yaptı

Bayburt'ta özel çocuklar, serada organik sebzelerin hasadını yaparak keyifli anlar yaşadı.

13.09.2024 20:52
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'Hem eğitim, hem üretim' sloganıyla kurulan serada özel çocuklar toprakla buluşturdukları sebzelerin hasadını yaptılar

BAYBURT - Bayburt'ta özel çocuklar ektikleri sebze ve meyvelerin bugün hasadını yaptılar. Organik sebzelerin özenle toplandığı, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiği hasat şenliği, renkli görüntülere sahne olurken, yüzlerde tebessüm oluşturan anlar yaşandı.

Bayburt Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki serada öğretmenleri gözetiminde hasat yaptı. Yaklaşık 15 öğrenci kurulan serada dallardan topladıkları domatesleri, biberleri poşetlere koyup, evlerine götürdüler. Farklı ve özel etkinlikte bir araya getirilen çocuklar keyifli bir gün geçirirken, hem okulda öğrendikleri bilgileri serada uygulama imkanı buldular, hem de dallardan organik sebze toplamanın mutluluğunu yaşadılar.

Hasat öncesi öğrencilere meyve suyu, kek, öğretmenlere ise fokur fokur kaynayan semaverden çay ikram edildi. Ardından öğrenciler seraya alındı, burada kızaran domatesler, olgunlaşan biberler, çilekler ve yeşil soğanlar toplandı. Öğretmenleri gözetiminde topladıkları ürünlerin tadımını yapan öğrenciler, kendi elleriyle toprakla buluşturdukları sebzelere tam not verdiler.

Minik Elif Duru'dan muhabirden kamerayı aldı haberciliğini konuşturdu

Öğretmen annesiyle birlikte serada hasat yapmaya gelen Elif Duru isimli minik, konuyla ilgili haber yapmaya gelen muhabirden kamerayı alarak, özel eğitim öğretmenlerine sorular yöneltti. Özel eğitim öğretmenlerine, "Burada ne yapıyorsunuz, ne toplayacaksınız?" soruları soran minik Elif Duru'nun sevimli halleri yüzlerde tebessüm oluştururken, özgüvenli hali kendine hayran bıraktı. Yaptığı röportajlarda, "Burada olmaktan mutlu musunuz" sorusunu sormayı unutmayan Elif Duru, röportajlarını tamamladıktan sonra kendisine yanıt veren öğretmenlere teşekkür etti.

Mayıs ayında toprakla buluşturulan sebzeler hasat edildi

Mayıs ayında ektikleri sebze ve meyvelerin bugün hasadını yaptıklarını söyleyen Bayburt Özel Eğitim Anaokulu Müdür Yardımcısı Evrim Kipel Ak, "Mayıs ayında çocuklarımızla beraber serada sebzelerin ekimini yapmıştık, sebzelerin toprakla buluşturulmasında yer almıştık. Şimdi de hasat zamanı geldi, hasat yapacağız. Çocuklarımızın derste öğrendiklerini, günlük yaşam becerileri gibi kazanımları biz burada uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu gibi faaliyetlerle günlük yaşam becerilerinin yanı sıra başka ortama uyum sağlama, devamlılık getirme, etkinliği sürdürme ve bitirme kazanımlarımızı da desteklemiş oluyoruz" dedi.

"Hem Eğitim Hem Üretim" sloganıyla yola çıkarak bu serayı kurduk"

Özel eğitim öğrencilerini serada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, 'Hem Üretim, Hem Eğitim' sloganıyla yola çıkarak sera kurduklarını, kurulan serada birçok kez hasat yapıldığını bildirdi. Özel eğitim öğrencileriyle birlikte ekimi yapılan sebzeleri toplamak için hasat şenliği düzenlendiklerini ifade eden Köprücü, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Hem Eğitim, Hem Üretim' sloganıyla bu serayı kurmuştuk. Mayıs ayında özel eğitim öğrencilerimizle birlikte fidelerimizi ekmiştik, bugün de hasat şenliğimiz var. Yine özel eğitim öğrencilerimizi davet ettik, bugün onlarla birlikte hasadımızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Çocuklar Serada Hasat Yaptı - Son Dakika

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