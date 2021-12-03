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Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler - Son Dakika

Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler

03.12.2021 16:00
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Merkezefendi Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen programlara katıldı.

Katıldığı her iki programda da özel çocukları yalnız bırakmayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine değinen Müdür Ekici "Özel eğitim anlamında ilimize baktığımızda büyük bir sevinç ve gurur içerisindeyiz. İlimizde özel eğitim alanında 23 okul/kurum eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. İlimizde özel eğitim hizmetlerinden 5 bin 885 öğrenci faydalanmaktadır. Engelli bireylerimize ve ailelerine erken çocukluk döneminden tutun her yaş ve her engel grubuna hitap eden eğitim kurumlarımızla hizmet etmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibari ile engelli öğrencilerimiz ve velilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Sosyal hayat ve akademik anlamda sadece 3 Aralık değil yılın her günü okullarımızda öğrenci ve velilerimizin hizmetindeyiz. Öğretmenlerimize de bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlimiz akademik anlamda bir çok alanda zirvede yer alıyor. Özel eğitim alanında da geldiğimiz nokta çok çok iyi durumdadır. Özel öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlıyoruz. Her birinin kendi ayaklarının üzerinde durmaları için okullarımız, öğretmenlerimiz ve bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Her konuda öğretmenimizden, öğrencimize ve velimize kadar biriz ve beraberiz. Birlikte olduğumuz sürece her engelin üstesinden geleceğimize canı gönülden inanıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmasının ardından özel öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladıkları tiyatro, şiir ve müzik gösterinilerini sundu. - DENİZLİ

Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler
Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklardan 3 Aralık'ta engelsiz etkinlikler - Son Dakika


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