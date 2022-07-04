Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim alan 6 otizmli çocuk anneleri ile birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığının Konyaaltı Çakırlar'da bulunan Köpek Timi Unsurlarını ziyaret etti. Otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerinin bir parçası olan ve sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla köpekleri ziyarete gelen çocuklar, köpek unsurlarında bulunan Ocak ve Yengi adlı köpeklerin gösterisini izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Özel çocuklardan jandarma köpek timine ziyaret - Son Dakika

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