Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi - Son Dakika
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Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi

12.05.2022 21:11

Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi Gümüşhane'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde 'Özel Eller Sanat Şenliği' açılışı yapıldı.

Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde 'Özel Eller Sanat Şenliği' açılışı yapıldı. Programda, özel çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

Gümüşhane'de, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gümüşhane Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Özel eller Sanat Şenliği'nin açılışı yapıldı. Sema Doğan Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen açılış programına, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek ile birlikte katıldı. Özel çocukların, eğitmenlerinin de yardımıyla yaptıkları el emeği, yastıklar, gıda ürünleri, halılar, kapı süsleri, duvar süsleri ve resimler, katılımcıların beğenisine sunuldu. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, açılışın ardından özel çocuklar tarafından yapılan ürünlerin standlarını gezerek, çocuklarla konuştu ve tebrik etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Bugün burada güzel çocuklarımızla beraber, sevgili evlatlarımızla beraber onların emeklerinin yer aldığı, güzelliklerinin sergilendiği bir sergiyi hep beraber açıyoruz inşallah. Bu vesile ile, bu çocuklarımıza çok büyük emek sarfeden başta ailelerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, çok değerli hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" derken, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise "Hiç şüphesiz ki bireysel farklılıkları hatırlamak, sıkıntılarını konuşmak, dikkatleri bugüne çekerek bilinç oluşturma gayesiyle bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Onların başarılarını her zaman takdir edip fırsat verildiğinde yapabileceklerinin inancında ve farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi
Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi
Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi
Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi - Son Dakika
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