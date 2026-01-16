Başkan Aydın, özel Gereksinimli çocukların karne sevincini paylaştı - Son Dakika
Başkan Aydın, özel Gereksinimli çocukların karne sevincini paylaştı

Başkan Aydın, özel Gereksinimli çocukların karne sevincini paylaştı
16.01.2026 14:18  Güncelleme: 14:30
Bursa'da Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelerek karne heyecanına ortak oldu ve eğitim alanında verdikleri destekleri vurguladılar.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen anlamlı bir programa imza attı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Aydın, özel gereksinimli çocukların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bursa Valiliği tarafından Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleşen birinci dönem karne etkinliğine Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Faysal Kayan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız katıldı.

Çağdaş ve nitelikli bir eğitim alarak, geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirilmesine büyük önem veren Başkan Erkan Aydın, burada özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenme fırsatı yakaladı. Etkinlik alanında öğrencilerle sohbet eden Başkan Aydın, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek özel eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Her çocuğun farklı gelişim özellikleriyle eşsiz bir değer olduğuna inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk yarı tatili bugün itibarıyla başlıyor. Bizler de burada, özel bireyden tüm öğrencilerimize kadar herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu 15 günlük tatil sürecinin çocuklarımız için güzel bir dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle bu süreçte hobileriyle ilgilenmelerini, kendilerine zaman ayırmalarını, bedenen ve zihnen dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamızda görev yapan çalışanlarımıza iyi tatiller diliyorum."

Program kapsamında protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. - BURSA

