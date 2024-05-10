Özel Eğitim Öğretmeni Geri Dönüşüm Kıyafet Defilesi Düzenledi - Son Dakika
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Özel Eğitim Öğretmeni Geri Dönüşüm Kıyafet Defilesi Düzenledi

Özel Eğitim Öğretmeni Geri Dönüşüm Kıyafet Defilesi Düzenledi

Bursa'da özel eğitim öğretmeni Ümmühan Keyif Koç, öğrencileri ile birlikte geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet tasarlayıp defile yaptı. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Koç, engelli çocuklara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, 'Biz farklı değiliz hepimiz engelli adayıyız. Bizi lütfen kendiniz gibi görün. Bize daha duyarlı olun. Bir bakış bizi çok etkiliyor' şeklinde konuştu.

10.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:17
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Bursa'da özel eğitim öğretmeni Ümmühan Keyif Koç, öğrencileri ile birlikte geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet tasarlayıp defile yaptı. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Bursa'da özel eğitim öğretmenliği yapan Ümmühan Keyif Koç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle öğrencilerine organizasyon düzenleyerek unutulmaz bir gün yaşattı. Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencileri ile geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet tasarlayan Koç, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte defile düzenledi. Kendisinin de bir özel çocuk annesi olduğunu söyleyen Koç, "Biz farklı değiliz hepimiz engelli adayıyız. Bizi lütfen kendiniz gibi görün. Bize daha duyarlı olun. Bir bakış bizi çok etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Biz farklı değiliz hepimiz engelli adayıyız, bizi lütfen kendiniz gibi görün"

Kendisinin de özel çocuk annesi olduğunu ifade eden Ümmühan Keyif Koç engelli çocuklara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda öğrencilerimle geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet defilesi yaptık. Bunun içinde astronot, avukat, prenses, Türk bayrağı kostümümüz vardı. Toplam 30'a yakın öğrencimiz var ama biz 17 öğrencimize kostüm giydirdik. Anneler Günü yaklaştığı için bir velime plaket verdim. Çocuğunu getirmek için çok uzun yollardan geliyor. Rabbim inşallah emeğinin karşılığını verir. Diğer ailelere de hediyeler verdim. Böylelikle Anneler Günü kutlamış olduk. Biz farklı değiliz hepimiz engelli adayıyız. Bizi lütfen kendiniz gibi görün. Bize daha duyarlı olun. Bir bakış bizi çok etkiliyor. İyi ki ben özel çocuk annesiyim" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Eğitim Öğretmeni Geri Dönüşüm Kıyafet Defilesi Düzenledi - Son Dakika

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