Eğitim-İş Sendikası, özel eğitim öğretmenlerinin evde eğitim görevlendirmelerine dur dedi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR
Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, "Eğitim-İş sendikası olarak özel eğitim öğretmenlerimizin, mevzuata aykırı olarak, 'Evde Eğitim Kapsamında' resen görevlendirilmelerine dur dedik" diye konuştu.
Samsun Eğitim-İş Şube Başkanı Onur Gündüz, özel okullardaki istek dışındaki görevlendirilmelerin iptal edildiğini duyurdu.
Onur Gündüz, şu ifadeleri kullandı :
"Özel Eğitim öğretmenlerinin 30 saat derse girerek üzerlerine düşen aylık karşılığı ders saatini ve zorunlu ek ders görevlerini yaptığını görevlendirmelerin ancak istemeleri halinde olacağını bu görevlendirmelerde isteğe bağlı olarak görev alabileceklerini, bunun dışındaki uygulamaların mevzuata aykırı ve hukuksuz olduğunu yaptığımız görüşmelerde anlattık. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmelerde mevzuata aykırılık ve hukuksuz uygulamaların düzeltilmesiyle ilgili bakanlığa iletilmek üzere, görevlendirilmelerin iptal edilmesi için görüş sorulmasını ve 4982 sayılı bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvurumuzun sonucunun sendikamıza bildirilmesini talep ettik. Yazımıza gelen cevap ile talebimiz doğrultusunda resen görevlendirmeler iptal edildi."
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