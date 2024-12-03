Özel Gereksinimli Çocuklardan Anlamlı Etkinlik

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Ümraniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel gereksinimli çocuklarla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çocukların atık malzemelerden oluşturduğu "Bu Okyanus Hepimizin" temalı çalışma, tüm katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Ümraniye Belediyesi, toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gülden Soyak Engelliler Merkezi'nde, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren öğrenciler bir araya gelerek "Bu Okyanus Hepimizin" temasıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu proje, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını desteklemek ve çocukların küçük yaşlardan itibaren empati ile duyarlılık geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, çocukların hem sosyalleşmelerine hem de özgüven kazanmalarına yardımcı oldu. Özel gereksinimli öğrenciler, bu süreçte özgüvenlerini pekiştirme ve toplum içinde kendilerini ifade etme deneyimi kazanırken, normal gelişim gösteren öğrenciler ise engellilik konusuna yeni bir perspektifle bakma fırsatı buldu.

Atölye çalışmasında hazırlanan eser, etkinlik sonunda Bilge Soyak İlkokulu'na hediye edildi. Böylece sadece öğrenciler değil, aynı zamanda öğretmenler ve veliler de engellilik konusunda farkındalık mesajı ile buluştu."Bu Okyanus Hepimizin" çalışması, çocukların birlikte başardıkları bu anlamlı projeyle, empati ve dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL