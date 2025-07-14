(ÖZEL HABER) "Antep İşi Nakışı" UNESCO yolunda

Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep İşi Nakışı" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için geri sayım başladı.

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, kadınlar tarafından bin bir emek ve zahmetle hazırlanan "Antep İşi Nakışı" için dünya çapında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

20'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Hükumetler arası Komite Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) aday gösterilen "Antep İşi Nakışı"nın dünya çapında yer alması için son viraja girildi.

Gaziantep'te çeyizlerin olmazsa olmazı "Antep İşi Nakışı"nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için yapılan çalışmalar meyvesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde "Antep İşi Nakışı"nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için yürütülen çalışmalarda son hazırlıkların yapılması kentte heyecana neden oldu.

Yapılan çalışmaların son durumu ve yeni yol haritası için geçtiğimiz haftalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası heyecanlı bekleyiş başladı.

"Antep İşi Nakışı"nın UNESCO yolunda son adıma girilmesi kentte en çok kızları için çeyiz hazırlayan kadınları heyecanlandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi'nde açılan "Antep İşi Nakışı" kursuna katılan kadınlar, çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

Merkezde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyer kadınlar, geçmişte çeyizler için ipek, krep ve keten kumaşa ipek ipliklerle işlenen "Antep İşi Nakışı"nın dünya çapında tanıtılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek el emeği ile yapılan Antep İşi Nakışı, çekilmiş ipliklerin beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle sarılması ve örülmesi ile ajurları tamamlanırken, kadınların bin bir emek ve zahmetle ilmek ilmek işledikleri nakışlar göz kamaştırıyor.

Eski Türk işlemeleri karakterini taşıyan Antep İşi Nakışı'nın işleme tekniklerini bozmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanarak üretim yapan kadınlar, en küçük kumaşa işledikleri nakış için iki ay zaman ayırıyor.

Antep İşi Nakışı'nın Gaziantep için önemli bir değer olduğunu söyleyen usta öğretici Derya Yiğit, bin bir emek ve zahmetle hazırlanan kumaşların kadınların hünerli ellerinde şekillendiğini belirtti.

Gaziantep'te genç kızların geçmişte çeyizlerinde kullandığı Antep İşi Nakışı'nın kursiyerler tarafından hazırlanarak kumaşlarda, damatlık ve gelinliklerde yaşatıldığını belirten Yiğit, "Antep İşi Nakışı projesi için çalışıyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şehitkamil Halk Eğitim Merkezinin ortak yürüttüğü protokol kapsamında Antep İşi Nakışı kursu düzenliyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla bize malzeme temini sağlıyor. Kursiyerlerimize kumaş ve iplik temin ederek istedikleri teknikleri öğreterek kursumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Antep İşi Nakışı'nın hazırlanması ile ilgili de bilgi veren Yiğit, "Antep İşi Nakışı kumaşın telinin belirli sayılara tabi tutuluyor. Antep İşi Nakışı, desene göre kumaşın telinin çekilerek ipeklerle dokunarak işlenmesi tekniğidir. Meşakkatli bir iştir. Uzun zaman alan bir iştir. O yüzden de değerlidir. O yüzden Gaziantep'te Antep İşi Nakışı sanatına çok önem verilir. Antep İşi Nakışı her genç kızın mutlaka çeyizinde olur. Aynı zamanda pahalıdır. Çünkü küçük bir sehpa parçasına işlenmesi bile en az iki ay zaman alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne almaya çalışıyor. Bu konuda yapılan toplantılarına da davet edildim ve projede yer alıyorum. Biz o çalışmalara da emek vereceğiz. Gereken bilgileri paylaştıkça ona göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kursiyerlerden Berrin Tunca da Antep İşi Nakışı eğitimi aldığını ve kültürlerini yaşatmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu kursta Antep İşi Nakışı sanatının ince tekniklerini öğreniyorum. Kültürümüze katkıda bulunmak amacıyla kursa katılıyorum. Antep İşi Nakışı sanatının tekniklerini öğrenmek için geldik. Boş zamanlarınızı değerlendiriyoruz. Aile bütçemize de katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP